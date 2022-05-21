اللبناني يوسف الملك يحتفل بوصول أغنيته "ترى" 2 مليون مشاهدة

السبت 21/مايو/2022 - 01:24 ص

تصدرت أغنية "ترى" للمغني اللبناني يوسف الملك، موقع الفيديوهات "يوتيوب" وذلك بعدما وصلت لـ 2 مليون مشاهدة في أقل من شهر، معلنا طرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة على طريقة "الفيديو كليب".

وطرح "الملك"، أغنيته الأخيرة باللهجة العراقية من كلمات الشاعر ضياء الميالي ومن ألحان عادل العراقي، والاغنية من توزيع طوني حداد، حيث تم طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب وغيرها من تطبيقات الموسيقى.

وأعرب يوسف الملك، عن سعادته لما حققته أغنيته الأخيرة "ترى" من نجاح وتفاعل بين الجمهور، وذلك لاختلافها عن غيرها من أغانيه السابقة، منوها بأنه اختار احد أجمل الحان عادل العراقي في “ترى” لتقديمه لجمهوره.