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الأحد 22 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

سجاد حقي يفتتح حفلات موسم جدة بـ17 أغنية

البوابة نيوز
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أحيا الفنان العراقي سجاد حقي حفله الأول ضمن موسم جدة على مسرح «بنش مارك»، وتميز الحفل بتفاعل الجمهور بشكل كبير منذ دخوله المسرح.

وبدأ سجاد الحفل بأولى أغانيه المختارة «أرجع شوية»، ثم بدأ بـ ١٧ أغنية على مدى ساعتين، اختارها بناء على طلب الجماهير، واختتمها بأغنية «خايف علي».

وأعرب محمد زكي حسنين، الرئيس التنفيذي لـ«بنش مارك»، عن سعادته بالنجاح قائلا: سعيد جدا بافتتاح حفلات موسم جدة مع النجم الكبير سجاد حقي، الذي أدى مجموعة من أغانيه التي اختارها جمهوره بنفسه، وأضاف: نسعد دائمًا في «بنش مارك» بتنظيم حفلات القيصر، وحريصون كل الحرص على إرضاء ذائقة جمهوره، فقد نظمنا 11 حفلا لسجاد حقي، وهذا أمر نفخر به بالتأكيد.

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