رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل أول نجومه

الجمعة 20/مايو/2022 - 11:28 م

أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الجمعة، رحيل النجم الأرجنتيني أنخيل دى ماريا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجارى عقب نهاية عقده، بعد 7 مواسم قضاها بقميص الفريق الباريسي.

وقال النادى الفرنسي في بيان رسمي: يود باريس سان جيرمان أن يشكر أنخيل دى ماريا، على مواسمه السبعة التي قضاها بالقميص الأحمر والأزرق، فاز الأرجنتيني بـ 18 لقباً وأصبح أفضل صانع تمريرات في النادي على الإطلاق".

وخاض النجم الأرجنتيني المخضرم مع باريس سان جيرمان 294 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 91 هدفا، قدم 113 تمريرة حاسمة وتوج بـ5 بطولات دورى فرنسي و4 ألقاب في كل من كأس فرنسا، كأس الرابطة الفرنسية وكأس السوبر الفرنسي.

وانضم دى ماريا لصفوف الفريق الباريسي في صيف عام 2015 قادما من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة كلفت خزينة الباسجى 44 مليون إسترليني.