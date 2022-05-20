أحمد عبدالعزيز: الفن غدار وعشت سنوات بدون عمل

الجمعة 20/مايو/2022 - 09:49 م

قال الفنان الكبير أحمد العزيز، إنه ظل لسنوات بلا عمل، مضيفا: أكثر ما يؤلم أي فنان ألا ينتج.

وأضاف عبدالعزيز، خلال لقاء خاص له مع إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على قناة الحياة، اليوم الجمعة: رفضت عدة أعمال لا تليق بي أو بتاريخي، وأريد رجلا كان بداية عودتي من جديد.

وتابع : الفن غدار؛ والسبب في غدر الفن، هو أن الزمن يستهلك الفنان، وعلى الأخير أن يعي ذلك، وأن يعي تقدمه بالعمر وبناء عليه تتغير معاييره في اختيار الأدوار التي يؤديها.

وأكمل النجم الكبير: أعتز جدا بمسلسلي كلبش والأب الروحي لأني حققت من خلالهما نجاحا كبيرا.

وعن المسرح، قال عبدالعزيز: عدد كبير من دور المسرح لم يعد موجودا حاليا، وهناك مشكلات كبيرة تواجه الصناعة نفسها ولا بد من تضافر جميع الجهود من أجل عودة المسرح المصري لمكانته سابقا.

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