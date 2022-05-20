مصعب الحضرمي يكشف تفاصيل فيلمه القصير "صعود القمة"

الجمعة 20/مايو/2022 - 07:54 م

أكد الفنان الشاب مصعب الحضرمي، بدء تصوير الفيلم القصير "صعود القمة" بمشاركة عدد من شباب مبادرة "ابدأ حلمك" التي اطلقتها وزارة الثقافة مؤخرا.

وكشف الحضرمي عن تفاصيل الفيلم، مؤكدا أنه يدور حول قصة حياة رجل أعمال ناجح، والذي عاش حياة من الإخفاقات المهنية المتتالية والتي أثرت بالتبعية على علاقته بزوجته، ولكن مع إصراره ورغبته في النجاح من أجل ابنه ونفسه يقرر خوض رحله جديدة.

وتابع الفنان الشاب، أنه سيؤدي دور رجل الأعمال الذي سيحصل على فرصة في شركة بورصة، ليتلقى تدريب فيها وتتصاعد نجاحاته بعد ذلك ليصبح واحد من أنجح رجال الأعمال ويصعد إلى القمة بعد سنوات من الفقر.

وأعرب مصعب الحضرمي، عن أمله في أن ينجح الفيلم وينال إعجاب الجماهير، تمهيدا للمشاركة به في المهرجانات المحلية والعربية.