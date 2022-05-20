طبيب الأهلي: ديانج جاهز للمشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة أليو ديانج لاعب الفريق مطمئنة للغاية، وفقًا لأشعة الرنين الثانية التي أجراها خلال الساعات الأخيرة، للتعرف على حجم إصابته وفرص مشاركته في التدريبات الجماعية.
وقال أبو عبلة إن فرص مشاركة أليو ديانج في التدريبات الجماعية كبيرة بعد مباراة إنبي، وإن اللاعب سيكون متاحًا للمشاركة مع الفريق قبل مباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم 30 مايو الجاري على ملعب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وخضع أليو ديانج لفحوصات طبية مكثفة بعد شكوى اللاعب من كدمة في الركبة خلال مباراة وفاق سطيف، التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأجرى ديانج أشعة رنين للمرة الثانية للمزيد من الاطمئنان على حالته والتعرف على فرص مشاركته في التدريبات الجماعية، وأكدت الأشعة تحسن حالة اللاعب وأن الأمور مطمئنة إلى حد كبير.