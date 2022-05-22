حسام حسن يشكو التجاهل ويطلب الرحيل من الأهلي

الأحد 22/مايو/2022 - 08:01 ص

طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، من اللاعبين التركيز في بطولة الدوري العام عندما تكون هناك مباريات محلية، والتركيز في أفريقيا عندما يكون هناك دوري أبطال، مطالبا الجميع بعدم الانشغال بأي بطولة أثناء لعب الأخرى.

المدير الفني شدد على اللاعبين بضرورة الفصل بين البطولتين حتى لا يخسر كليهما، في ظل تراجع النتائج في الفترة الأخيرة في بطولة الدوري، بعيدا عن مباراة إنبي التي أقيمت أمس السبت على ملعب المقاولون العرب، والتي كانت مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة للمسابقة المحلية.

المثير في الأمر أن المدير الفني الأجنبي، رفض مناقشة أي أمور تخص الفريق مع لجنة الكرة وشركة الكرة برئاسة ياسين منصور، مشددا لهم على أن تلك الفترة تحتاج التكاتف والتركيز فقط، من أجل الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لا سيما وأن الفريق سيلعب نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثين من شهر مايو الحالي، ضد الوداد المغربي، على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب.

وطلب موسيماني من لاعبي الأهلي إغلاق ملف مباراة إنبي بحلوها ومرها، وعدم الانشغال بالامور الجانبية التي يتولاها مجلس الإدارة مثل أزمة ملعب النهائى، بالإضافة إلى طلب المجلس من اتحاد الكرة المصري، إعادة مباراة الأهلي والبنك الأهلي التي أقيمت الأسبوع الماضي وشهدت جدلا تحكيميا كبيرا، بإلغاء هدف سجله الأهلي عن طريق محمود وحيد.

وفي سياق أخر، رفض حسام حسن مهاجم الأهلي، الرضوخ للمسكنات التي حصل عليها من جهاز الكرة بالنادي وجدد طلبه بالرحيل عن الفريق الأحمر في نهاية الموسم الكروي الحالي ولو علي سبيل الإعارة بحثا عن فرصة المشاركة في المباريات، حيث يشعر اللاعب بأن دوره يتلاشي في وجود المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لحساب لاعبين آخرين في نفس المركز مثل محمد شريف وبيرسي تاو.

وشهدت تدريبات الأهلي في الأيام الماضية جلسة جمعت اللاعب بمدير الكرة بالفريق سيد عبدالحفيظ وفيها طلب حسام حسن الرحيل عن الأهلي والحصول من الآن علي الضوء الأخضر حتي يقوم بتكليف وكيله بجلب عرض له سواء في الدوري المصري أو في الخليج، إلا أن مدير الكرة طالبه بإغلاق ملف التفكير في الرحيل نهائيًا والتركيز علي تطوير مستواه في التدريبات حتي يكون جاهزا للعب في أي وقت بشكل مستمر وأساسي إلا أن اللاعب رفض تلك المسكنات وقال إنه لا يشعر بارتياح في الأهلي علي الأقل خلال الوقت الحالي ويريد خوض تجربة جديدة.

وانضم حسام حسن لصفوف الأهلي في شهر أغسطس من العام الماضي بعقد لمدة خمس سنوات قادما من نادي سموحة في صفقة كلفت الخزينة الحمراء مبلغ 20 مليون جنيه،إلا أن اللاعب لم يحصل حتي الآن علي الفرصة الحقيقية مع الفريق ويجلس كثيرا علي دكة البدلاء لحساب شريف وبيرسي تاو مما جعله يطلب الرحيل ولو بشكل مؤقت عن الأهلي حتي يعود مجددا لصفوف المنتخب الأول بعد ابتعاده طوال الفترة الماضية.

علي جانب آخر، ينوي الجهاز الفني للأهلي الاعتماد من جديد علي المدافع محمود متولي كلاعب أساسي في المباريات بجوار محمد عبدالمنعم، بعدما تعافي من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية حيث كان قد أصيب بقطع في الرباط الصيلبي وغاب فترة تجاوزت 7 أشهر لكنه شارك مؤخرا في التدريبات الجماعية وظهر بمستوى مميز وأصبح لائقا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات وينتظر الدفع به في المواجهات المقبلة من أجل اكتساب حساسيتها بشكل تدريجي، بينما يرغب موسيمانى في الاستفادة من اللاعب خاصة في ظل تلاحم المباريات التي سيخوضها الفريق على الصعيدين المحلي والأفريقي.