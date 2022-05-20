بـ27 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد يفتتح مصنعا للمواسير البلاستيكية

الجمعة 20/مايو/2022 - 07:16 م

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، يرافقه علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أحدث مصنع لإنتاج مواسير البلاستيك، والمقام على مساحة 10 آلاف م٢ بطريق الخارجة / باريس بتكلفة 27 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ ورئيس البنك الزراعي مراحل وخطوط إنتاج مستلزمات الري وتصنيع مستلزمات المرافق من مواسير ووصلات خطوط الصرف الصحي ومياه الشرب بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 طن/ يوم.

وأعرب الزملوط وفاروق عن تقديرهما للجهد المبذول ودعمها لكافة الإستثمارات الجادة التي تتيح المجال لدفع عجلة التنمية الحقيقية على أرض المحافظة وتوفير فرص عمل لأبنائها.

وكان محافظ الوادي الجديد يرافقه رئيس البنك الزراعي المصري والوفد المرافق، تفقدوا مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة مساء اليوم.

وأشاد فاروق بالجهود المبذولة داخل المركز، والتطور الملحوظ الذي شهده خلال جولته التي شملت زيارة العيادات الطبية المجهزة بأحدث الأجهزة، وتفقد حمام العلاج المائي وعيادة العلاج الطبيعي، بالإضافة للمناطق الترفيهية وحمام السباحة والملاعب وصالة الطعام، مُشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به المركز في خدمة أصحاب الهمم من المحافظة والمحافظات المجاورة.

كما افتتح الزملوط وفاروق أعمال تطوير وتجديد فرع البنك بمدينة الخارجة، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ ووفد البنك المرافق وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، تفقد الزملوط وفاروق أعمال التطوير التي شملت الإنشاءات وتجهيز وتأثيث البنك وميكنة الخدمات وزيادة عدد ماكينات الصرف الآلي، بما يتلائم مع خطة التطوير التي يستهدفها البنك لفروعه على مستوى الجمهورية؛لتقديم خدمة بنكية أفضل لعملائه، كما اطلعا على منظومة العمل بالأقسام المختلفة وآراء بعض العملاء من المتعاملين مع البنك.

كما تفقدا مشروع واحة الحرير شمال مدينة الخارجة خلال زيارته للمحافظة، صباح اليوم، ترافقهم حنان مجدي نائب المحافظ وأعضاء وفد البنك وهيئة تنمية الصعيد والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

واستعرض المحافظ المراحل الإنتاجية المختلفة لمشروع مبادرة الحرير بدايةً من زراعة أشجار التوت و حتى تصنيع منسوجات الحرير الطبيعي، وأشاد رئيس البنك بفكرة المشروع مشيراَ إلى إستعداد البنك لتمويل مشروعات المواطنين الراغبين في تنفيذ الفكرة وذلك بالتنسيق مع المحافظة.

من ناحية أخري، عقد المحافظ ورئيس البنك الزراعي لقاءََ مع كبار المستثمرين بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية بالبنك والمحافظة وذلك لمناقشة وبحث المعوقات التي تواجه المستثمرين، وعرض التيسيرات والمبادرات التمويلية التي يتيحها البنك لتنمية ودعم مناخ الإستثمار بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد يفتتح مصنعا للمواسير البلاستيكية (1)

محافظ الوادي الجديد يفتتح مصنعا للمواسير البلاستيكية (2)

محافظ الوادي الجديد يفتتح مصنعا للمواسير البلاستيكية (3)

محافظ الوادي الجديد يفتتح مصنعا للمواسير البلاستيكية (4)

محافظ الوادي الجديد يفتتح مصنعا للمواسير البلاستيكية (5)

محافظ الوادي الجديد يفتتح مصنعا للمواسير البلاستيكية (6)