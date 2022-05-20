إيسترن كومباني: الأهلي في مهمة وطنية ونرحب بتأجيل مباراتنا معه

الجمعة 20/مايو/2022 - 03:07 م

أكد علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، عدم ممانعته تأجيل مباراة فريقه أمام الأهلي المقرر لها يوم ٢٥ مايو الجاري في مسابقة الدوري الممتاز، تقديرا لمهمة الفريق الذي يخوض مباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم ٣٠ من الشهر الجاري.

وقال عبدالعال، إنه تحدث مع المهندس نصر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الشركة، هاني أمان، العضو المنتدب والمدير التنفيذي للشركة، وباسم عادل، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة وجميعهم وافقوا على تأجيل اللقاء ولم يمانعوا في ذلك، وإنه حال صدور قرار بتأجيل المباراة فإن ناديه سوف يرحب به بالتأكيد؛ لأن النادي الأهلي في مهمة وطنية، ويمثل مصر في نهائي دوري الأبطال ويحتاج إلى وقت كافٍ للاستعداد، ومن المنطقي جدًا أن يقف الجميع خلفه ويسانده في هذه المهمة الصعبة، خاصة وأن منافسه الوداد المغربي يخوض اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.

وأضاف أن نادي إيسترن كومباني يتفهم الأمر تمامًا وتربطه علاقة طيبة بالنادي الأهلي وكل الأندية المصرية، وأنه يسعده أن يكون هناك تعاون مع الجميع لا سيما الأهلي صاحب التاريخ الكبير.

وأشار إلى أن قرار التأجيل الآن بيد رابطة الأندية المحترفة وأن ناديه لديه الاستعداد الكامل للتنسيق حول موعد جديد للمباراة إذا قررت رابطة الأندية تأجيل المباراة لمساندة النادي الأهلي.