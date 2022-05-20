سيد فاقد الموسوي يتصدر تريند يوتيوب بقصيدة "يا دنيا"

الجمعة 20/مايو/2022 - 07:36 م

اقتربت قصيدة "يا دنيا" لـ المنشد سيد فاقد الموسوي، من تحقيق 30 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ونالت القصيدة إعجاب الجمهور.

قصيدة "يا دنيا" من كلمات أحمد المشرفاوي، والحان سيد فاقد وتوزيع شركة ناي

وتقول كلمات كلمات القصيدة..

يدنيا الجفوني مثلهم مايصحلي

يدنيا شبقالي يكلي وراح كلي

يدنيا عليج كبري شسوي ويكضي عمري

المن ضاله وحال ارده من حال

ماضل شي واكول لخاطر الضال

جزت ذيج الليالي وراحت البال

من جفوف أبوفاضل للحبال

يدنيا وعكبهم حرام أعليه كلشي

يرحون وصورهم تضل عله آعله رمشي

يدنيا وهسه مدري.شسوي ويكضي عمري

يدنيا الجفوني مثلهم مايصحلي..

يدنيا اشبقالي يكلي وراح كلي...

يدنيا عليج كبري شسوي ويكضي عمري

على الجانب الآخر يستعد الموسوي، لطرح قصيده جديده بعنوان "يا لثارات البقيع" على طريقة الفيديو كليب، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة

وأكد الموسوي أن القصيده من كلمات محمود الموسوي فيديو كليب مشددا على أن كليب القصيدة ستيم تصويره في كربلاء وهو من اخراج محمد محمود.