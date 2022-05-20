محافظ قنا: الكشف على 989 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية العمرة

الجمعة 20/مايو/2022 - 02:49 م

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 989 مواطن فى 6 تخصصات طبية بواقع " 418 حالة طب أطفال ، 205 حالة أمراض باطنة ، 189 حالة أمراض جلدية وتناسلية ، 87 حالة جراحة عامة ، 53 حالة أمراض نساء وتوليد ، 37 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 92 حالة مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

‏‪ ‬ومن جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل وتقديم جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة ، فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 110 مواطنا.