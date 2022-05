برعاية "الشباب والرياضة".. انطلاق النسخة التاسعة من ماراثون القاهرة لدعم الصحة العقلية والنفسية

الجمعة 20/مايو/2022 - 01:13 م

أقيمت النسخة التاسعة من ماراثون القاهرة اليوم الجمعة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والذي تنظمه ievents و Cairo Runners، وذلك بمشاركة ما يزيد عن 4000 متسابق بشوارع حي مصر الجديدة العريق، لدعم الصحة العقلية والنفسية.

وتتميز النسخة الحالية من ماراثون القاهرة، والمقامة تحت شعار #RunWithIt، بطبيعة خاصة لكونه الماراثون الرسمي لعاصمة مصر، والحدث الرياضي الأول الذي يستهدف دعم الصحة النفسية والعقلية من خلال رفع الوعي ونشر المفاهيم الصحيحة عنها، علاوة على دعم الدمج والتنوع المجتمعي، مما جعل تأثير الماراثون هذا العام قوياً وفعالاً على كافة المستويات، وذلك بعد التفاعل الكبير من مختلف فئات الجماهير والمواطنين والجهات والهيئات المعنية بصحة المواطن.

وحضر فعاليات الماراثون كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ودكتور كريم أكرم عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، والمهندس تامر محمد ناصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والأستاذ محمد علاء الرئيس التنفيذي لشيزلونج وعمرو منسي رئيس مجلس إدارة ievents وإبراهيم صفوت مؤسس Cairo Runners إلى جانب العديد من الشخصيات الهامة.

ويقام الماراثون في شوارع مصر الجديدة، حيث تم إغلاق جميع شوارع الحي لأول مرة استضافةً للماراثون ، تعزيزاً للسياحة وإبرازاً لجمال مصر الجديدة، باعتباره الماراثون الرسمي لعاصمة مصر تحت اسم "ماراثون القاهرة"، وتتنوع منافسات ماراثون القاهرة هذا العام بين النصف ماراثون 21 كيلو متر، وسباق 10 كيلو متر، وسباق 5 كيلو متر، وسباق العائلات 2 كيلو متر، وسباق ذوي الهمم 2 كيلومتر.

ورسم الماراثون صورة متميزة للتعاون بين جميع الجهات المعنية سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص وحتى المواطنين العاديين، حيث ظهر في أفضل صورة ممكنة من خلال التنسيق والتعاون المشترك في التغلب على أكبر تحدي وهو تنظيم الماراثون داخل منطقة مأهولة بالسكان والكثير من المحال التجارية، حيث جاء تنظيم الماراثون متوافقاً مع المعايير الدولية للسباقات الدولية مما يأهله بان يصبح ماراثون دوليا، إضافة إلى نجاحه في تسليط الأضواء على الصحة النفسية والعقلية.



وجدير بالذكر أن ماراثون القاهرة كل عام يتولى قضية مختلفة لها أهمية وتأثير في المجتمع. وتعد أهم ملامح نجاح الماراثون هذا العام هي المشاركة الكبيرة من المتسابقين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 4000 متسابق.

كما نجح الماراثون في اظهار الجمال الحقيقي للقاهرة، وما تتميز به من تمازج الطرز المعمارية المتنوعة في حي مصر الجديدة ما بين الروماني والفرنسي والحديث، مما أظهر الوجه الحقيقي للقاهرة التي تحتوي بداخلها كل الحضارات والفنون لتقدم لنا نموذجاً فريداً من التناغم والتنوع الثقافي في مدينة واحدة.

كما تجدر الإشارة أن ماراثون القاهرة قد شهد اهتمام كبير من القطاع الخاص حيث قام برعاية الحدث كلاً من: قناة OnTime - الشريك الإعلامي الرسمي- وبنك أبو ظبي التجاري ودساني وشركة أكنيو الطبية وشركة مينترا ونجوم اف ام و نايل اف ام و the European Union.و Nutrilife و شيزلونج وIgnite وBruz و Glocal و Race Mater و Medifoxx و Matter and People of the internet.