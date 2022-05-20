في ذكرى الرحيل الأولى.. سمير غانم أيقونة الكوميديا

الجمعة 20/مايو/2022 - 08:57 ص

يوافق اليوم الجمعة 20 مايو 2022 ذكرى الرحيل الأولى لنجم الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم، إثر تعرضه لأزمة صحية عانى فيها من خلل فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وخلال مشواره الفني.. قدم الفنان سمير غانم أكثر من 400 عمل فنى سواء بالسينما أو المسرح والتليفزيون والإذاعة، لم يقدم خلالها سوي عملين فقط ابتعد فيهما عن الكوميديا، هما فيلم "الرجل الذي عطس" للمؤلف لينين الرملي، ورغم ان هذا الفيلم يعد من افلامه الناجحة علي مستوي النقدي، لكنه لم يشأ تكرار التجربة مرة اخري، ففي هذا الفيلم لعب سمير شخصية درامية اجتماعية تتمتع بحس ساخر لرجل يصاب بمرض نادر، تجعله ينتظر الموت خلال اشهر قليلة، لتنقلب حياته رأسا علي عقب، ويري استغلال الجميع لمرضه، وهو يسايرهم انتظارا منه للموت، وحينما لا يموت كما قررت الاطباء يقرر الانتحار، تاركا خطابا لابنه ينصحه كيف يواجه الحياة.

وفي هذه المناسبة، وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة إلى والدها النجم الراحل سمير غانم، في الذكرى الأولى لوفاته.

ونشرت دنيا صورة والدها الراحل سمير غانم، وتحدثت عن مشاعرها في يوم ذكرى وفاته، ومدى فخرها بالذكريات التي تركها لدى الجمهور.

وكتبت دنيا سمير غانم: "بابي حبيبي أنت في كل لحظة معايا، بحبك أوي يا أجمل وأعظم أب وفنان في الكون، ربنا يرحمك يا رب ويسعدك ويدخلك فسيح جناته".

وأضافت: "العالم كله هيفضل فاكرك وهيفضل فاكر موهبتك العظيمة اللي مفيش زيها يا مصدر سعادتنا في حضورك وفي غيابك، نسألكم الفاتحة".