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السبت 21 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة ستار

غدا.. مروان شاهين فى ضيافة برنامج "نهارك سعيد"

مروان شاهين
مروان شاهين
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يحل غدا الكاتب الصحفى والناقد الفنى مروان شاهين ضيفا على برنامج " نهارك سعيد " المذاع على قناة " نايل لايف "  فى العاشرة صباحا وذلك للحديث عن الفنان الكوميدى الراحل سمير غانم بمناسبة ذكرى رحيله الأولى. 
يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز، حتى وفاتها، لم تعلم بوفاة زوجها الفنان الراحل، سمير غانم، الذى رحل عن عالمنا فى 20 مايو الماضي، بعد صراع مع المرض وتفاقم الأزمات الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19"، عن عمر ناهز 84 عاما، نتيجة فشل كلوى تعرض له بعد إصابته بفيروس كورونا، ونقله للمستشفى.

وبشكل يومى  كانت تسأل دلال عبد العزيز  عن زوجها الفنان سمير غانم، يكون رد ابنتيها دنيا وإيمي، عليها أن حالته الصحية مستقرة لكنه غير قادر على الحديث".

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الكاتب الصحفى و الناقد الفنى مروان شاهين برنامج نهارك سعيد قناة نايل لايف سمير غانم