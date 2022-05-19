بعد رفع الفائدة.. تعرف على سعر الدولار مساء اليوم الخميس 19مايو 2022

الخميس 19/مايو/2022 - 07:06 م

واصل سعر صرف الدولار استقرارة أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم، الخميس 19_5_2022 في البنوك ليسجل أعلى سعر له في البنك المصري الخليجي عند مستوى 18.25 جنيهًا للشراء، 18.31 جنيهًا للبيع، فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك الأهلي المصري ومصر عند مستوى 18.23 جنيهًا للشراء، 18.29 جنيهًا للبيع.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.22 جنيه للشراء، 18.33 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.23 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

18.23 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.24 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.24 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.25 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

18.23 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

18.23 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

18.22 جنيه للشراء. 18.32 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

18.24 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.