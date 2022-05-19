"نشاط نقدي متنوع" باتحاد كتاب مصر

الخميس 19/مايو/2022 - 09:22 ص

تنظم شعبة النقد والدراسات الأدبية بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في ندوة حول المتغيرات الاجتماعية وتأثيرها على الدرامامن منظور النقد الأدبي والفني يوم الأربعاء القادم 25 مايو الجاري،وتشارك الشعبة أيضًا شعبة السيناريو برئاسة السيناريست إبراهيم محمد علي ويحضرها لفيف من الإعلاميين والنقاد وكتاب الدراما.

وقالت عزة أبو العز مسؤول التوثيق والإعلام لشعبة النقد والدراسات الأدبية في النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، تجري فعاليات الشعبة برعاية الدكتور علاء عبد الهادي نقيب الكتاب والأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب

وأضافت أن الشعبة في تشكيلها الجديد برئاسة الدكتورة هدى عطية الشاعرة والناقدة و عضو هيئة التدريس في كلية الأداب بجامعة عين شمس وعضوية كل من الدكتورة الناقدة رشا صالح مقررًا والدكتور الناقد عادل ضرغام عضوا والدكتور الناقد عايدي علي جمعة عضو، أعدت عددا من الفعاليات الأدبية النقدية المهمة خلال شهر مايو الجاري.

ونوهت الى أنه تم تنظيم ندوة نوعية يوم 8 مايو الجاري بالتعاون مع شعبة أدب البادية والتراث الشعبي برئاسة الأديب أبو الفتوح البرعصي، تم فيها مناقشة ديوان الشاعر إبراهيم أبو فايد السواركة لمناقشة ديوانه " قطوف السحاب" بحضور أعضاء لجنة الشعبتين ولفيف من الكتاب والشعراء والإعلاميين وجمع غفير من محبي ومتذوقي الشعر النبطي.

وقالت عزة أبوالعلا: تعقد الشعبة يوم الاثنين 30 مايو الجاري ندوة لمناقشة رواية " ماكيت القاهرة" للروائي المتميز طارق إمام يناقشها الناقد الدكتور عادل ضرغام أستاذ ورئيس قسم الدراسات الأدبية كلية دار العلوم جامعة الفيوم، كما يشارك في المناقشة الناقد المتميز الدكتور محمد عبد الباسط عيد.

وأضافت أن الشعبة بصدد عقد مجموعة من الورش الفنية الإبداعية المتخصصة و المهتمة برفع مستوى الذائقة النقدية للمشتركين فيها سواء من المبدعين والكتاب من أعضاء النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أو من غير الأعضاء.