تراجع جماعي لمؤشرات الأسهم الأوروبية و"فوتسي 100" البريطاني يفقد 80 نقطة

الأربعاء 18/مايو/2022 - 10:25 م

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بنهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء، وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.1% أو ما يعادل 5 نقاط عند 433 نقطة، وانخفض «فوتسي 100» البريطاني بنفس النسبة أو ما يعادل 80 نقطة إلى 7438 نقطة.

كما هبط «داكس» الألماني بنسبة 1.3% (-178 نقطة) عند 14.007 ألف نقطة، فيما تراجع «كاك» الفرنسي بنحو 1.2% (-77 نقطة) مسجلًا 6352 نقطة.

وتأثرت الأسهم الأوروبية بالمخاوف حول تزايد الضغوط التضخمية في الدول الأوروبية في ظل صعود أسعار الطاقة والغذاء.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 9% خلال أبريل الماضي على أساس سنوي، في أسرع زيادة منذ عام 1982، بعدما ارتفع بنسبة 7% خلال مارس.

في غضون ذلك، كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” استقرار معدل أسعار المستهلكين في منطقة اليورو عند 7.4% في أبريل، ما يقرب من أربعة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي.

وصرح “أولي رين” عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي في خطاب ألقاه في هلنسكي، أنه من الضروري أن يبدأ البنك المركزي في التحرك لرفع الفائدة من المستويات السالبة، مشددًا على أهمية التحرك سريعًا حتى لا ترتفع توقعات التضخم على المدى الطويل.