نتفلكس تتخلى عن 150 موظفًا بسبب تراجع أعداد المشتركين والإيرادات

الأربعاء 18/مايو/2022 - 09:54 م

تخلت منصة نتفيلكس "Netflix" عن 150 موظفًا زائدا عن الحاجة، بعد شهر من إعلان خدمة البث أنها تفقد المشتركين لأول مرة منذ عقد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن عمليات التسريح التي أعلنتها شركة الترفيه العملاقة ستؤثر بشكل أساسي على مكتبها في كاليفورنيا في الولايات المتحدة حيث يمثل العاملون به حوالي 2٪ من قوتها العاملة في أمريكا الشمالية.

وقالت"Netflix"، إن التخلي عن الوظائف يرجع إلى تراجع إيرادات الشركة.

ولم يتم الكشف عن أي أجزاء من الشركة ستشهد فقدان الوظائف، لكن صحيفة /لوس أنجلوس تايمز/، ذكرت أن التوظيف والاتصالات قسم المحتوى قد تأثرت جميعها.

وكشف بعض الأشخاص عن فقدان وظائفهم عبر الإنترنت.