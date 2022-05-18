الدفاع الروسية تعلن تدمير مدافع "هاوتز" في أوكرانيا

الأربعاء 18/مايو/2022 - 09:35 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء تدمير مدافع "هاوتز" أمريكية الصنع من طراز "m 777" قرب بلدة فى مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة وقصف مدفعي.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن صواريخ عالية للدقة قامت بتدمير 8 مستودعات للصواريخ والذخيرة بجمهورية دونيتسك، لافتا إلى أن سلاح الجو دمر 41 موقعا لتمركز القوات الأوكرانية ومعداتها.

وأكد كوناشينكوف إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين، و15 مسيرة في جمهورية دونيتسك، بالإضافة إلى تدمير 8 صواريخ "سميرتش" بالقرب من مقاطعة خاركوف.