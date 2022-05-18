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السبت 21 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 18 مايو 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر صرف الدولار مساء  تعاملات اليوم الأربعاء وسجل أعلى سعرا في بنوك البنك المصري الخليجي - أبوظبي الإسلامي - الاستثمار العربي) عند مستوى 18.25 جنيهًا للشراء، 18.31 جنيهًا للبيع وسجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك الأهلي المصري - مصر - الأهلي اليوناني) عند مستوى 18.23 جنيهًا للشراء، 18.29 جنيهًا للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.22 جنيه للشراء، 18.33 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.23 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر

18.23 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.24 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.24 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.25 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

18.23 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

18.23 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

18.22 جنيه للشراء. 18.32 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

18.24 جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.

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