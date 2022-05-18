إعلان القائمة النهائية من المرشحين لتصفيات النسخة الثانية من جوائز رواد الأعمال في مصر

الأربعاء 18/مايو/2022 - 02:17 م

أعلنت جوائز رواد الأعمال في مصر عن القائمة النهائية من المرشحين بالنسخة الثانية، حيث شهدت المسابقة تقدم مئات رواد الأعمال في أكثر من 17 مجالاً مختلفاً وترشح للتصفيات 91 متسابقاً.

وأشاد عمرو منسي، الرئيس التنفيذي للجائزة، بالقصص النجاح المبهرة التي حققها رواد الأعمال الذين تم اختيارهم للوصول إلى التصفيات النهائية لجوائز ريادة الأعمال.

وقال منسي، إن الشركات المؤهلة للتصفيات تميزت بأفكار ابتكارية جديدة من نوعها على مجتمعاتنا، بالإضافة إلى تميزها بالقدرة على التغيير الإيجابي في المجتمع والمساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن هذه الشركات من شأنها إحداث عمليات تنمية حقيقية في مستوى إبداعات الأجيال القادمة من رواد الأعمال في المجتمع المصري.

وأشار إلى أن لجان التقييم للشركات المشاركة تضم نخبة من أفضل وأحسن الخبراء والاستشاريين إلى جانب مجلس استشاري متميز يضم مجموعة من أكبر خبراء الاقتصاد وريادة الأعمال في مصر الذين يقومون بدراسة متكاملة لشركات رواد الأعمال، وذلك بناء على معايير دقيقة ومعترف بها عالمياً لدراسة استراتيجية الأعمال المقدمة من حيث فاعلية الخدمات وتحقيق الربح، والأسواق المستهدفة، مع قياس معدلات الابتكار لتقييم مدى ابتكار الشركة وقدرتها الفعلية على إحداث تغييرات حقيقية تنعكس على تنمية المجتمع.

وتشمل معايير تقييم الشركات ملائمة أفكار الشركات لطبيعة المجتمع التي تنتمي إليه، وقابلية المشروع للتوسع، والابتكار، والمزايا التنافسية، مع التأكيد على أهمية الاستدامة من خلال معالجة أي من أهداف التنمية المستدامة السابعة عشرتماشياً مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ هذا العام في شرم الشيخ.

تأهل للتصفيات في قطاع العمارة والتصميم الداخلي 3 شركات ومن قطاع تصميم المنتج 3 شركات، بينما تأهل في قطاع التجارة الإلكترونية 3 شركات، بينما تأهل في قطاع أزياء الملابس والاكسسوارات 3 شركات، بينما في قطاع التكنولوجيا المالية 3 شركات، بينما قطاع الأغذية والمشروبات تأهل 6 شركات، تأهل للتصفيات في الاتصالات التسويقية 6 شركات، بينما تأهل من قطاع العقارات 3 شركات، بينما تأهل في مسابقة جائزة ريادة الأعمال الاجتماعية 3 شركات، بينما تأهل في قطاع الرياضة واللياقة البدنية 3 شركات.

أما في قطاع سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية فقد وصل للنهائيات 3 شركات، بينما تأهل للنهائيات في قطاع التكنولوجيا والابتكار 3 شركات، بينما تأهل للنهائيات من قطاع السياحة 3 شركات، وبالنسبة لجائزة ريادة الأعمال للسيدات فقد تأهلت 3 شركات، وبالنسبة لجائزة ريادة الأعمال للشباب فقد تأهل 3 شركات.