عاصفة ترابية تضرب السعودية

الأربعاء 18/مايو/2022 - 01:39 م

حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، من تغيرات في حالة الطقس، اليوم الأربعاء، تشمل هبوب رياح محملة بالأتربة وسحب وتغيرات في حركة الرياح على سطح البحر.

وأكدت هيئة الأرصاد السعودية، أنها تتوقع استمرار تأثير الأتربة والعوالق الترابية التي تثيرها رياح تتسبب في الحد من مستوى الرؤية الأفقية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

يشمل ذلك أجزاء من المناطق الشرقية في المملكة، إضافة إلى الرياض ونجران ومناطق في عسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة.

كما تتعرض مناطق أخرى للرياح المحملة بالأتربة ومنها القصيم وحائل، في حين تشهد الحدود الشمالية ومناطق الجوف وتبوك أجواء غائمة جزئيًا.

ولفت المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، إلى أن البحر الأحمر يشهد رياحا سطحية تتراوح سرعتها بين 25 و45 كيلومترا في الساعة في الجزء الشمالي بينما تتراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومترا في الساعة في الأجزاء الجنوبية منه.

أما في مياه الخليج، فتتراوح سرعة الرياح بين 25 و45 كيلومترا في الساعة مع أمواج يصل ارتفاعها إلى مترين في بعض الأحيان.