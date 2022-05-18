إعصار "ياكيكان" يدمر خطوط الكهرباء في جنوب البرازيل

الأربعاء 18/مايو/2022 - 01:24 م

تسبب إعصار مداري في البرازيل أطلق عليه "ياكيكان" في تدمير خطوط الكهرباء وترك 182 ألف مستهلك دون كهرباء، ووصل الإعصار إلى اليابسة على سواحل جنوب البرازيل وأوروجواي يوم الاثنين الماضي، ولا يزال مستمراً في جميع أنحاء جنوب شرق البرازيل .

وقالت شركة المرافق البرازيلية سي إي إي إي إكواتوريل، اليوم الأربعاء، "كانت مناطق كامبانها والجنوب والوسط والجنوب أول من عانى من انقطاع التيار الكهربائي ، وفي الوقت الحالي، تنتقل الظاهرة (المناخ) إلى منطقة العاصمة، وتؤثر أيضًا على الشواطئ الجنوبية والشمالية ، لقد سجلنا 182000 مستهلك بدون كهرباء".

ووفقا للمعهد الوطني البرازيلي للأرصاد الجوية، يحمل ياكيكان رياحا تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر (62 ميلا) في الساعة وأمطارا غزيرة.