باحثة: الدولة المصرية تتعامل بخطوات مدروسة في الأزمة الاقتصادية العالمية

الخميس 19/مايو/2022 - 08:54 م

قالت الدكتورة نرمين توفيق الباحثة السياسية والمنسق العام لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية نجحت في التعامل بخطوات مدروسة مع الأزمات التي أثرت على اقتصادات العالم في فترة كورونا وأيضا في تلك الفترة الحالية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضافت الدكتورة نرمين توفيق في بيان لها، أنه على مدار سنوات تعرضت مصر للعديد من الأزمات السياسية والاقتصادية، وسعت دوما لإدارة هذه الأزمات وتجاوزها، ولعل التحدي الاقتصادي من أبرز التحديات التي تواجهها مصر والعالم حاليا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على الأمن الغذائي وأسعار الطاقة في العالم.

وتابعت منسق مركز فاروس للدراسات الاستراتيجية أنه من بداية الأزمة سعت مصر لضبط الأسواق، ومحاولة توفير السلع حتى مع ارتفاع الأسعار، كما تسعى مصر للتعامل مع التغيرات المناخية ودخلت بقوة مجال الاقتصاد الأخضر والاستثمار الأخضر والاستدامة بخطوات علمية مدروسة.