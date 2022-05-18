ads
السبت 21 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 149 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجل العراق 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينما لم يسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في تقريرها اليومي بأن عدد الإصابات الكلي بالفيروس بلغ 2326726 والوفيات 25216.

كورونا العراق إصابات ‏ وفيات