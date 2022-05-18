كورونا في العراق.. تسجيل 149 إصابة جديدة

الأربعاء 18/مايو/2022 - 07:46 ص

سجل العراق 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينما لم يسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في تقريرها اليومي بأن عدد الإصابات الكلي بالفيروس بلغ 2326726 والوفيات 25216.