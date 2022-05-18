كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة

الأربعاء 18/مايو/2022 - 05:44 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الثلاثاء، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 19 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55872 شفي منها 52542 حالة وتوفي 3150 حالة.