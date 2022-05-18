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الأربعاء 18 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الثلاثاء، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 19 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55872 شفي منها 52542 حالة وتوفي 3150  حالة.

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