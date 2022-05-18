بورصة مسقط تغلق على ارتفاع

الأربعاء 18/مايو/2022 - 06:52 ص

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4163.26 نقطة مرتفعًا بـ 8.8 نقاط، بنسبة 0.21% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4154.49 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و429 ألفًا و731 ريالًا عُمانيًا، مرتفعة بنسبة 41.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و713 ألفًا و117 ريالًا عُمانيًا.