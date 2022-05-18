أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4163.26 نقطة مرتفعًا بـ 8.8 نقاط، بنسبة 0.21% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4154.49 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و429 ألفًا و731 ريالًا عُمانيًا، مرتفعة بنسبة 41.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و713 ألفًا و117 ريالًا عُمانيًا.
اقتصاد
بورصة مسقط تغلق على ارتفاع
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أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4163.26 نقطة مرتفعًا بـ 8.8 نقاط، بنسبة 0.21% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4154.49 نقطة.
أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4163.26 نقطة مرتفعًا بـ 8.8 نقاط، بنسبة 0.21% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4154.49 نقطة.