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الأربعاء 18 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

بورصة مسقط تغلق على ارتفاع

بورصة مسقط
بورصة مسقط
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أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4163.26 نقطة مرتفعًا بـ 8.8 نقاط، بنسبة 0.21% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4154.49 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و429 ألفًا و731 ريالًا عُمانيًا، مرتفعة بنسبة 41.8% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و713 ألفًا و117 ريالًا عُمانيًا.

بورصة مسقط ارتفاع