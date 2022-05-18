أغلقت البورصة المغربية، على ارتفاع في التعاملات، إذْ سجل مؤشرها الرئيسي ارتفاعاً بنسبة 0.27 %، مسجلاً 12.716,65 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.36 %؛ ليستقر عند 1.026,74 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.08 %؛ مسجلاً 953,04 نقطة.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على انخفاض
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أغلقت البورصة المغربية، على ارتفاع في التعاملات، إذْ سجل مؤشرها الرئيسي ارتفاعاً بنسبة 0.27 %، مسجلاً 12.716,65 نقطة.
أغلقت البورصة المغربية، على ارتفاع في التعاملات، إذْ سجل مؤشرها الرئيسي ارتفاعاً بنسبة 0.27 %، مسجلاً 12.716,65 نقطة.