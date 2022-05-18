بورصة المغرب تغلق على انخفاض

الأربعاء 18/مايو/2022 - 03:53 ص

أغلقت البورصة المغربية، على ارتفاع في التعاملات، إذْ سجل مؤشرها الرئيسي ارتفاعاً بنسبة 0.27 %، مسجلاً 12.716,65 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.36 %؛ ليستقر عند 1.026,74 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.08 %؛ مسجلاً 953,04 نقطة.