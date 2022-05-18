المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة 0.33%، ليصل إلى 7280.30 نقطة.
فقد بلغ مجموع الأموال المتداولة 2.817 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 24 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 23 أخرى، واستمرار أسهم 12 شركة على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على تراجع
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المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة 0.33%، ليصل إلى 7280.30 نقطة.
المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة 0.33%، ليصل إلى 7280.30 نقطة.