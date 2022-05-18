بورصة تونس تغلق على تراجع

الأربعاء 18/مايو/2022 - 07:46 ص

المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة 0.33%، ليصل إلى 7280.30 نقطة.

فقد بلغ مجموع الأموال المتداولة 2.817 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 24 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 23 أخرى، واستمرار أسهم 12 شركة على ثبات.