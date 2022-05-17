التعادل السلبى عنوان الشوط الأول بين الزمالك وطلائع الجيش

الثلاثاء 17/مايو/2022 - 09:52 م

انتهى الشوط الأول بين الزمالك وطلائع الجيش بالتعادل السلبى في الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

غاب التركيز عن أداء لاعبى الفريقين خاصة الزمالك الذى لم تظهر له أى أنياب حقيقية الا فى الـ5 دقائق الأخيرة.

وتعرض حمزة المثلوثى للإصابه ليخرج مصابا وينزل حازم إمام بديلا له فى الدقيقة 40 وينشط أداء فريقه نسبيا ، وفى المقابل سعى طلائع الجيش لمباغته الفريق الأبيض فى الربع ساعة الأولى عن طريق تسديدة خطيرة لأحمد سمير تصدى لها محمد عواد ببراعه .

ويخوض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من:

محمد عواد في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

في الوسط: محمد أشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو.

في الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأيمن حفني وسيف جعفر وسيف الجزيري ومحمد أوناجم.