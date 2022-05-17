بالصور.. "بناء الإنسان وتهذيب سلوكه" ندوة بمركز إعلام طنطا

الثلاثاء 17/مايو/2022 - 09:16 م

عقد مركز إعلام طنطا اليوم الثلاثاء، ندوه بعنوان "بناء الانسان وتهذيب سلوكه من المنظور الاسلامي" حاضر باللقاء الشيخ ياسر بهاء الدين من أوقاف الغربية، وذلك في إطار اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات برفع وعي المواطنين قام مجمع اعلام طنطا بالتعاون بين قطاع محطات الوجه البحري.

وأدار اللقاء الدكتورة شيماء أغا إعلامي بمجمع إعلام طنطا موضحة أن الاهتمام بالنفس البشرية لايقل أهمية عن الاهتمام بالجسد من مأكل ومشرب ومسكن، ولكن الاهتمام بالنفس والجسد مكملان لبعضهما البعض.

وأكدت أن الضغوط المادية الحالية تفرض مزيدا من الضغط الأمر الذي يحتم فهم طبيعه النفس البشرية وطريقة التعامل معها بشكل أفضل.

ومن جانبه أشار الشيخ بهاء الدين أن الله خلق الإنسان وأبدع في خلقه حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبني الإنسان اهتم ببناء جانبين أساسيين في الانسان لاغنى لاحدهما عن الاخر البناء الجسدي والبناء الروحي ولكل غذائه فالجسد له غذاء هو الطعام والشراب وغير ذلك

أما غذاء الروح التفكر والتأمل والقرب من الله سبحانه وتعالى في العبادات التي فرضها علينا

وأوضح أنه حينما يغلب الانسان غذاء جانب على جانب آخر فيهتم في حياته بغذاء الجسد من مطعم وملبس ومسكن وشهوات وغير ذلك ثم يهمل إهمالا كبيرا جدا في جانب الروح وغذائها فبهذا يحدث الخلل في منظومة الكيان الإنساني فلا يشعر الإنسان بلذة في حياته ولا انشراح في صدره ولا طمأنينة في عيشه والسبب الأساسي أنه اهتم بغذاء جانب دون مراعاة لجانب اخر

وعقد اللقاء تحت إشراف ضاحي هجرس مدير المجمع، وعزه سرور مدير عام اعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا وكيل وزارة إعلام وسط وشرق الدلتا

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