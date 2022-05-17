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الثلاثاء 17 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة التعليمية

«رحلة التعافي».. مشروع تخرج لـ9 طلاب يتناول طرق تخطي الصدمات النفسية

مشروع تخرج لـ 9
مشروع تخرج لـ 9 طلاب يتناول طرق تخطي الصدمات النفسية
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تحت عنوان «رحلة التعافي»، اختار 9 طلاب من كلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة، قضية الصدمات النفسية ليعبروا عن مشروع تخرجهم وفكرة مبادرتهم لرحلة التعافي من الآثار السلبية.
ويتناول مشروع التخرج مفهوم الصدمات النفسية والحلول الأمثل لتجاوز الصدمات النفسية، كما يتضمن مشروع التخرج إطلاق حملة لتوعية المواطنين بأساليب التعافي المختلفة من الصدمات النفسية، بطرق بسيطة ومبتكرة.
ويتم تنفيذ مشروع التخرج تحت إشراف الدكتور حليم أبو سيف وأمينة السردي، وتضم قائمة الطلاب المشاركين في المشروع كلاً من: مريم خالد هيبة، چنا جهاد، چينا حاتم، روزان تامر، سلمى البدراوي، نور أحمد الجندي، عبد العزيز عمر، يارا أكثم، هنا محمد.
ويؤكد الطلاب، أن من أهم ما يميز الصدمات النفسية عن غيرها من الحالات النفسية هو كونها تصيب البشر العاديين "الأصحاء"، لا الذين يعانون فقط من حالات وراثية أو بيولوجية ولدوا بها، أي أن مخاطرها تهدد الجميع بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي حال لم يتم حل الصدمة، فقد يؤدي ذلك إلى خسارة الفرد فائدته لنفسه ووسطه ومجتمعه.

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