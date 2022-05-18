استمرار حملات النظافة والتجميل والإنارة العامة بقرى ومدن كفر الشيخ

الأربعاء 18/مايو/2022 - 01:19 ص

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، استمرار أعمال النظافة اليومية و التجميل والإنارة العامة بقرى ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على حملة النظافة الموسعة بقرية السحايت، ورفع تراكمات القمامة بجوار ملعب مركز الشباب والرياضة، ورفع ناتج التطهير من على جسور الترع والمصارف، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية.

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، الجولة الميدانية لمقر حى شمال وحى جنوب، لمتابعة سير العمل بالحملة، وصيانة معدات وسيارات النظافة بالمدينة، و سجل الحضور والانصراف، ومواعيد العمل بالورديات الثلاثة، في إطار الجولات الميدانية اليومية، فضلاً عن متابعة سير العمل بمنظومة النظافة بأحياء دسوق، ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، بالإضافة إلى حملة نظافة بمقابر المدينة، ورفع المخلفات بشوارع المقابر بأحياء مدينة دسوق جنوب وشمال، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وفريق العمل المعاون، بالإضافة إلى متابعة سير العمل برفع كفاءة الإنارة العامة بمدخل المدينة، واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة والصيانة الدورية بالمدينة، حيث تم على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، والانتهاء من صيانة كشافات الإنارة بطريق المستشفى العام من كوبري البدالة حتى أول طريق فوه، والانتهاء من صيانة كشافات الإنارة بشارع "الاستاد" من مدرسة الزراعة حتى مساكن "الاستاد"، و تكثيف جهود جهاز النظافة بالقرى على جميع الطرق، بمداخل القرى بمركز ومدينة دسوق، لمسح وتسوية وتمهيد الشوارع، وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية إلى المصالح الحكومية، تنسيقاََ مع جهاز النظافة والتجميل، بالإضافة الى تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، و متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحى، و استمرار أعمال حملات النظافة، ومسح وتسوية وتمهيد الشوارع والمداخل، ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس والمرور عليهاَ، فضلاً عن أعمال التجميل بمدخل قرية (محلة أبو على) بالمشاركة الشعبية، و رفع كفاءة طريق مدخل قرية (محلة أبو على) بالمشاركة المجتمعية فى إنشاء بلدورة، وزرع أشجار، وأعمال خرسانية، ودهانات، بالتنسيق والمشاركة مع الوحدة المحلية لقرية محلة أبو على.

كما أشرفَ اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال النظافة العامة بالمدينة والقرى، حيث قامت الوحدة المحلية بفوه، بعمل حملات نظافة مكبرة بالطرق العامة، بالإضافة إلى منظومة النظافة اليومية بجمع القمامة مباشرة من المنازل، ورفع المخلفات والحاويات من شوارع المدينة، وتفريغ حاويات القمامة.