مركز الحوار يصدر عددا جديدا من مجلة شئون لاتينية

الثلاثاء 17/مايو/2022 - 11:11 ص

أصدر مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية العدد الثاني من مجلة "شئون لاتينية"، والتي تتناول بدورها أهم القضايا والموضوعات التي شهدتها دول المنطقة اللاتينية خلال الآونة الأخيرة.

يأتي العدد الثاني من مجلة شئون لاتينية ليبرز أهم انعكاسات التحديات العالمية على دول أمريكا اللاتينية، فتأتي قضية العدد لتبحث في الأزمة الأوكرانية وتشابكها مع دول أمريكا اللاتينية، هذا فضلًا عن تخصيص فعالية العدد لانعكاسات الأزمة الأوكرانية على أمريكا اللاتينية وأهم الفرص والتحديات حيال ذلك.

تناول العدد عدة تقارير ترصد التطورات الأخيرة المتعلقة ببعض الدول في أمريكا اللاتينية (كوستاريكا، كوبا، المكسيك)، حيث ترصد الانتخابات الرئاسية في كوستاريكا، وكوبا بعد ستين عامًا من العقوبات الأمريكية، وأخيرًا العلاقات بين المكسيك وإسبانيا. يختتم العدد ب "نقطة ارتكاز" تتناول إشكالية إعادة تشكيل بنية النظام العالمي وعلاقة أمريكا اللاتينية بهذه الإشكالية، فالفرصة سانحة أمام دول أمريكا اللاتينية لطرح رؤيتها المستقبلية حول النظام العالمي الجديد، ومن ثم تحظى بدور أكثر فاعلية مستقبلًا. من الجدير بالذكر أن العدد الأول من شئون لاتينية تناول بعض القضايا التي شهدتها بعض دول أمريكا اللاتينية خلال الربع الأخير من العام المنصرم (أكتوبر- ديسمبر 2021)، كما كانت قضية التغير المناخي هي قضية العدد الرئيسية. ويذكر أن شئون لاتينية إصدار ربع سنوي يعد الأول من نوعه في مصر والعالم العربي الذي يستهدف جذب انتباه الباحثين المصريين إلى ضرورة الاهتمام بمناطق جديدة في عالم تزداد تشابكية قضاياه، وتتداخل أحداثه.