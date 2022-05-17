أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

الثلاثاء 17/مايو/2022 - 08:41 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022، وذلك بعد أن انخفض أمس بمتوسط 30 جنيها على الأقل في الجرام الواحد في محلات الصاغة.

وسجل سعر عيار 24 -الأعلى فئة- نحو 1217 جنيها للبيع و1229 جنيها للشراء، كما سجل سعر الذهب عيار 21- الأوسع انتشارًا نحو1065 جنيها للبيع و 1075 جنيها للبيع.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18-الأوسط بين الأعيرة الذهبية- إلى نحو 913 جنيها للبيع و921 جنيها للشراء،

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14-الأقل فئة- نحو710 جنيها للبيع و 717 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 8520 جنيها للبيع و 8600 جنيها للشراء و أوقية الذهب حوالي 37.9 ألف جنيه للبيع و38.21 ألف جنيها للشراء و كيلو الذهب نحو 1.22 مليون جنيه بيعا و1.23 مليون جنيه للشراء.