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الثلاثاء 17 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

الدولار
الدولار
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استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه خلال  التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022، وذلك بعد  أن تراجع  أمس 4 قروش في ختام تعاملات أمس على مستوي البنوك بمصر.
جاء أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.22 جنيه للشراء و 18.32 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، بلوم، العربي الإفريقي الدولي، كريدي أجريكول، التنمية الصناعية".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.23 جنيه للشراء و 18.33 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الاول، فيصل الإسلامي".
بينما وصل متوسط سعر الدولار نحو 18.24 جنيه للشراء و 18.34 جنيه للبيع في بنوك" الكويت الوطني، المشرق، الأهلي المصري، البركة، مصر، قطر الوطني الأهلي QNB".

ووصل أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي للتنمية مسجلا 18.28 جنيه للشراء و 18.34 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الأمريكى الدولار الأمريكي