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الثلاثاء 17 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,960.90 نقطة بانخفاض قدره 10.02 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 720.76 نقطة، بارتفاع قدره 0.07 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و86 ألفًا و318 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 513 ألفًا و122 دينارًا بحرينيًا، نفذت من خلال 68 صفقة.

بورصة البحرين تباين