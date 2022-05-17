« محمد الأسمر» يستعد لطرح أغنيته الجديدة "حبايبي يا اهل الله"

الثلاثاء 17/مايو/2022 - 06:53 م

قام الفنان محمد الأسمر، بتسجيل وتوزيع أغنيته الجديدة "حبايبي يا أهل الله" حيث نشر عبر صفحته الشخصية فيسبوك أنه يقوم بتجهيز الأغنية وسوف يعلن عن ميعاد نزولها قريبًا.

وسجل "الأسمر" لاول مرة تكبيرات العيد ونشرها على صفحته الخاصه فيسبوك مما أثار إعجاب متابعيه في الفترة الماضية.

وسطع "الأسمر" وهو فنان شعبي صعيدي وذاع صيته في جنوب مصر، لقبه متابعون بغزال الصعيد، حيث يحب الغناء منذ الصغر وكان يغنى دائما ويمرن صوته على الكثير من الأغاني حتى اختار اللون المناسب له وهو الصعيدي الشعبى.

جدير بالذكر أن "الأسمر" اشتهر فى الصعيد بالفلكلور والأغانى الشعبية التى ترتبط دائما بموروث اشتق من البيئة التى يعيش فيها، وكونه فن من الفنون التى تعتمد على القول مثل الموال والكف، فإنه يحتاج إلى من يطوع الكلمات ويحول تلك الكلمات إلى ألحان يظل صداها متعلق فى الأذهان.