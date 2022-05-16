منتخب المصارعة يصل المغرب للمشاركة في البطولة الأفريقية

الإثنين 16/مايو/2022 - 01:07 م

غادر الفوج الأول لمنتخب مصر للمصارعة إلى المغرب اليوم الإثنين للمشاركه فى منافسات البطولة الأفريقية للمصارعة التي ستنطلق غداً الثلاثاء ١٧ مايو الجاري وتستمر حتى ٢٢ من نفس الشهر .

يترأس البعثة اللواء عصام النوار رئيس الإتحاد المصري للمصارعة ونائب رئيس الإتحاد العربي وأمين عام الإتحاد العربي للشرطة ويرافق البعثة محمد محمود نائب رئيس الإتحاد لترشحة على مقعد عضوية الإتحاد الأفريقى فى الإنتخابات التي من المقرر أن تجري على هامش البطولة .

يشارك منتخب مصر للمصارعة فى منافسات البطولة الأفريقية بمنتخبات الكبار والناشئين والشباب ، علي أن يغادر الفوج الثانى إلي المغرب غداً الثلاثاء .

من جانبه أكد اللواء عصام النوار رئيس إتحاد المصارعة أن منتخبات المصارعة ( الحرة والروماني والنسائية ) باتت جاهزة للبطولة الأفريقية للمصارعة التي ستنطلق بالمغرب غداً الثلاثاء، علي أن يسافر الفوج الثاني والأخير إلي المغرب الخميس القادم .

أضاف النوار أن الفترة الماضية شهدت إجراء العديد من التجارب والإختبارات لجميع لاعبي المنتخبات من أجل اختيار القائمة المشاركة في البطولة الأفريقية ، بالقاهرة وبمدينة رأس البر بالمدينة الشبابية وذلك بدعم مديرية الشباب والرياضة بمدينة دمياط برئاسة عاطف عبدالهادي، حيث تم إجراء التجارب النهائية إستعدادأ للبطولة . يذكر أن إتحاد المصارعة كان قد أعتمد علي عدد كبير من الناشئين من لاعبي المشروع القومي لمنح الفرصة لهم للمشاركه في البطولة ضمن لاعبي الناشئين والدفع بهم للمشاركه ضمن لاعبي المنتخب الأول .