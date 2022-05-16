تعليم الدقهلية : 100% نسبة دخول طلاب الصف الاول الثانوي على المنصة الإمتحانية

الإثنين 16/مايو/2022 - 12:52 م

أكد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، إن نسبة دخول طلاب الصف الاول الثانوي على المنصة الامتحانية اليوم فى امتحان اللغة الاجنبيه الثانية والتاريخ فترة أولى بلغت 100٪؜ دون أي مشكلات.

كان وكيل الوزارة قد تفقد سير امتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة جيهان السادات الثانوية التابعة لإدارة شرق التعليمية.

وقال عبدالرؤف، في تصريحات صحفية اليوم أن 201 لجنة استقبلت 45 ألف و647 طالبا وطالبه لأداء أمتحان اللغه الأجنبية الثانية والتاريخ إلكترونيًا، و4 آلاف طالبا وطالبة مدارس خاصة وخدمات ومدارس غير مجهزة، سيؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ فتره ثانية إلكترونيًا وسط إجراءات وقائية واحترازية، مع متابعة غرفة العمليات بالمديرية لسير اللجان الامتحانية لحظه بلحظه لتذليل أي عقبات وحلها فور حدوثها.

وفي سياق متصل، قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم، استبعاد 2 من رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية ،في ثالث أيام الإمتحانات وإحالتهم للتحقيق لمخالفتهم التعليمات الوزارية.

جاء ذلك حرصا على انتظام سير اللجان الامتحانية وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب فقرر استبعاد رئيس لجنة كل من مدرسة كمال حافظ الإعدادية المشتركة بالنزل 544 التابعة لإدارة منية النصر التعليمية.

كما استبعد رئيس لجنة الشهيد أشرف شهاب بكفر بهيدة إدارة ميت غمر التعليمية رقم 435 والتحقيق معهم من قبل الشئون القانونية للإهمال فى أعمال الامتحانات ومخالفة القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وحرصا منه على انضباط اللجان.