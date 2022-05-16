سوري في الدنمارك.. هفكر إبراهيم يطلق مبادرة لدعم اللاجئين العرب

الإثنين 16/مايو/2022 - 08:45 م

أطلق السوري هفكر إبراهيم، المقيم في مدينة ألبورج بالدنمارك، مبادرة لدعم اللاجئين السوريين والعرب، خاصة الوافدين من أوكرانيا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم حاليا.

وكشف إبراهيم، تفاصيل مبادرته، مؤكدا أنها تقوم على توفير ما يحتاجه اللاجئ العربي من احتياجات أساسية كالمأكل والملبس والمسكن، فضلا عن العمل على توفير فرص عمل للاجئين ومساعدتهم على العيش وتوفير دخل ثابت لهم.

وأوضح السوري هفكر، أن المبادرة ستبدأ بالجهود الذاتية لحين فتح باب التبرعات، مشيرا إلى وجود العديد من رجال الأعمال العرب المؤيدين لمثل هذه المبادرات ويرغبون في مساعدة أشقائهم اللاجئين.

وأضاف هفكر إبراهيم، أن هناك ما بين 30 إلى 40 ألف أوكراني دخلوا الدنمارك منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن الدولة استقبلت 35 ألف لاجئ سوري في عام 2015، إلا أن العدد تضاعف الآن، متوقعا زيادة الأعداد أكثر من ذلك.