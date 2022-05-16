بالصور.. ريال مدريد يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل

الإثنين 16/مايو/2022 - 11:06 ص

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، عن القميص الأساسي الذي سيرتديه فريق كرة القدم خلال الموسم المقبل 2022 - 2023.

وقال نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، إن تصميم القميص الجديد “كلاسيكي بلمسات عصرية” حيث تم دمج اللون الأبيض التقليدي مع اللون الأرجواني.

وأضاف النادي الملكي، أن القميص يتضمن في الجزء الداخلي من الياقة، المزودة بأزرار شعارًا يحتفل بمرور 120 عامًا على تأسيس الميرنجي.

وظهر في الإعلان الخاص بالقميص الجديد نجوم الفريق على رأسهم القائد كريم بنزيما ودافيد ألابا وناتشو وفيرلاند ميندي ومارسيلو.



وحسم فريق ريال مدريد لقبي الدوري الإسباني والسوبر المحلي للموسم الحالي، كما تأهل لمواجهة ليفربول الإنجليزي يوم 28 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.