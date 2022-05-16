أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 16 مايو 2022 في البنوك المحلية

الإثنين 16/مايو/2022 - 09:36 ص

واصلت أسعار الدولار استقرارها في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 16 مايو 2022 في مقابل الجنيه، بالبنوك الحكومية والخاصة، بعدما سجلت أمس انخفاض بقيمة قرشين، حيث بلغ سعر الدولار بالبنك المركزي مستوى 18.23 جنيه للشراء، 18.35 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم مستويات 18.26 جنيه للشراء، 18.32 جنيه للبيع.

بنك القاهرة

وصل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم نحو 18.28 جنيه للشراء، 18.34 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم داخل بنك الإسكندرية عند مستويات 18.26 جنيه للشراء، 18.32 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

وشهد سعر الدولار اليوم داخل البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.25 جنيه للشراء، 18.34 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي القطري QNB مستويات 18.26 جنيه للشراء، 18.36 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو18.30 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 18.26 جنيه للشراء 18.36 جنيه للبيع.