أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.04 % أي ما يعادل 0.24 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 621.50 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1,294,112 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 2,501,688 دولارا نُفِّذت من خلال 238 صفقة.
اقتصاد
البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.04 % أي ما يعادل 0.24 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 621.50 نقطة.
أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.04 % أي ما يعادل 0.24 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 621.50 نقطة.