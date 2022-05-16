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الإثنين 16 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة فلسطين
بورصة فلسطين
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أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.04 % أي ما يعادل 0.24 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 621.50 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1,294,112 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 2,501,688 دولارا نُفِّذت من خلال 238 صفقة.

بورصة فلسطين ارتفاع