البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع

الإثنين 16/مايو/2022 - 05:10 ص

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.04 % أي ما يعادل 0.24 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 621.50 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1,294,112 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 2,501,688 دولارا نُفِّذت من خلال 238 صفقة.