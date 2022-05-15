نهضة بركان يقهر مازيمبي ويضرب موعدا مع أورلاندو بيراتس في نهائي الكونفدرالية

الأحد 15/مايو/2022 - 11:53 م

تأهل فريق نهضة بركان المغربي إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز الكبير على ضيفه مازيمبي الكونجولي بنتيجة 4-1 مساء اليوم الأحد، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الفريق البركاني خسر خارج أرضه بهدف نظيف في الذهاب، ليتأهل للنهائي بنتيجة 4-2 ويضرب موعدا مع أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، في النهائي.

سجل رباعية نهضة بركان كلا من بكر الهلالي في الدقيقة 10 والعربي الناجي في الدقيقة 79 ويوسف الفجلي "هدفين الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 88 والثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

بينما أحرز هدف مازيمبي الوحيد اللاعب فيليب كينزومبي في الدقيقة 11.

وشهدت الدقيقة 65 نقطة حالة طُرد للاعب مازيمبي تاندي موابي، بعد تلقيه الإنذار الثاني.

