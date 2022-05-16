اليوم.. مصر تشهد خسوفًا لمدة 53 دقيقة في سيوة و30 في القاهرة

الإثنين 16/مايو/2022 - 12:53 ص

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد بأن الأرض سوف تشهد خسوفا كليا للقمر اليوم الاثنين.

ويبدأ الخسوف أولًا بخسوف شبه ظلي لكن تصعب ملاحظته إلا في ظروف جوية ممتازة ويكون عند الساعة الثالثة و٣٢ دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة، كما يبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة الرابعة و٢٧ دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة اليوم. وعند الساعة الخامسة و٢٩ دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة يبدأ الخسوف الكلي وعند الساعة السادسة و١١ دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة تكون ذروة الخسوف الكلي حيث يغطي ظل الأرض حوالي ١٤١.٤ ٪ تقريبًا من سطح القمر وعند هذه اللحظة يتم بدر شهر شوال لعام ١٤٤٣هـ، وعند الساعة السادسة و٥٣ دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة ينتهي الخسوف الكلي ويتحول إلى خسوف جزئى. كما ينتهي الخسوف الجزئي عند الساعة السابعة و٥٥ دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة، ويعقبه نهاية الخسوف الشبه ظلي عند الساعة الثامنة و٥٠ دقيقة بتوقيت القاهرة.

ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها: قارة أوروبا، قارة أفريقيا، قارة آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، المحيط الباسفيكي، المحيط الأطلنطي، المحيط الهندي، والقارة القطبية الجنوبية.

وتستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وتسع عشرة دقيقة تقريبا، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئى الثانى مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع وعشرون دقيقة تقريبًا ويرى جزئيًا فى مصر من بدايته وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلي عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحًا بتوقيت القاهرة والتي تقابل شروق الشمس في الجهة الأخرى فى نفس اللحظة، وفي القاهرة يرى الخسوف الجزئى لمدة ٣٠ دقيقة فقط من بدايته وحتى غروب القمر ويصل الخسوف إلى ٤١ ٪ من قيمته وتكون أكبر قيمة للخسوف في مدينة سيوة حيث يصل الخسوف إلى ٩١٪ من قيمته، ويستمر لمدة ٥٣ دقيقة.