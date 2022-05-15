نبيل معلول يقرر الرحيل عن الكويت الكويتي

الأحد 15/مايو/2022 - 06:53 م

قرر التونسي نبيل معلول، المدير الفني لفريق الكويت الكويتي، عدم تجديد تعاقده مع النادي في ظل رغبة لخوض تحدي جديد في الموسم المقبل بعدما تلقى أكثر من عرض في الفترة الماضية.

وقاد معلول فريق الكويت لحصد لقب الدوري الكويتي وكأس الأمير هذا الموسم وحقق نتائج إيجابية مع الفريق إلا أنه قرر الرحيل والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع النادي وحقق فيها نجاحات كبيرة.

وينتهي تعاقد نبيل معلول مع نادي الكويت الكويتي يوم 31 مايو الجاري، ووجه الشكر إلى إدارة النادي الكويتي على الثقة متمنيا للنادي المزيد من النجاح والتوفيق في المواسم المقبلة.