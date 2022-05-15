عبدالرحيم علي ينعى الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر

الأحد 15/مايو/2022 - 05:38 م

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر الذي وافته المنية اليوم الأحد.

وتقدم عبدالرحيم علي، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان.

وتوفي الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر عن عمر 87 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة منذ أيام، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

ولد صلاح منتصر في محافظة دمياط، وهو كاتب وصحفي مصري بارز بجريدة الأهرام، وصاحب عمود يومي بعنوان مجرد رأي.

التحق بكلية الحقوق، ثم قام بالعمل مع الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل كصحفي بمؤسسة الأهرام، ثم بدأ بالكتابة بعموده الشهير «مجرد رأي» الذي اشتهر بكتابته طوال سنوات.

تبنى منتصر حملةً ضد التدخين ويركز على ذلك في عموده اليومي في كل شهرفبراير تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين.

شغل منصب عضوًا بمجلس الشورى وعضوًا للمجلس الأعلى للصحافة في مصر، ورئيسًا لمجلس إدرة المركز الإعلامي العربي، كما تولى أيضا منصب رئيس لتحرير مجلة (أكتوبر)، ورئيس مجلس إدارة (دار المعارف) للطبع والنشر.