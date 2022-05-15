لاعب "طائرة الأهلي": بطولة إفريقيا أفضل تعويض للجماهير

الأحد 15/مايو/2022 - 05:37 م

قال حسام يوسف، لاعب فريق الكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفريق تركيزه بالكامل منصب على التتويج ببطولة إفريقيا التي تقام في تونس وتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي بها.

وأوضح : «بدأنا الموسم من أجل المنافسة بقوة على كل البطولات، لكنه كان موسما صعبا وخاصة بعد الإخفاق المحلي، ولكننا نجتهد من أجل تعويض هذه الخسارة».

وأضاف: «نعلم أن جمهور الأهلي حزين على خسارة لقبي الدوري والكأس، ولكننا تعاهدنا بأن نقدم أفضل ما لدينا، خاصة أن بطولة إفريقيا هي أفضل تعويض للجماهير».

ويخوض «رجال طائرة الأهلي» مباراة مهمة اليوم الأحد، عندما يواجه فريق بورت دوالا الكاميروني في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في مدينة قليبية.