راحة 24 ساعة لـ«رجال يد الأهلي»

الأحد 15/مايو/2022 - 05:10 م

منح دانيال جوردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالأهلي، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة، اليوم الأحد، بعد التأهل إلي نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في النيجر.

وقرر جوردو إراحة اللاعبين من التدريبات اليوم لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس والاستشفاء في ظل تلاحم المباريات في البطولة الإفريقية وعقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي.

وحسم «رجال يد الأهلي» التأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على نيامي بطل النيجر بنتيجة 44-18 في ربع نهائي البطولة، حيث تصدر الفريق المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد التفوق على فرق كيركوس الإثيوبي بنتيجة 48-19 في الجولة الأولى، ثم الفوز على فريق دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 36-17 في الجولة الثانية، واختتم الدور الأول بفوزه على فريق فاب الكاميروني بنتيجة 38-20، ليحقق العلامة الكاملة.